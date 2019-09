Fatih terim: her geçen gün daha iyi olacağız (tekrar)

"Babel İstanbul'da atar, ödeşiriz"

"Burada olmayanlarla ilgili konuşmayalım"

"Lemina daha iyi olacak"

" Avrupa'daki temsilcilerimize başarılar diliyorum"

Serhan TÜRK/ BRUGGE - Galatasaray'ın deplasmanda Club Brugge ile 0-0 berabere kaldığı müsabakanın ardından sarı kırmızılı takımın teknik direktörü Fatih Terim, basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Avantajlı bir skorla evlerine döndüklerini söyleyen Fatih Terim, "Bugünkü oyunu Brugge maçı ile bakmak lazım, her maçın hikayesi farklıdır, taktiksel yaklaşımı farklıdır. Brugge, çok kaliteli bir takım gibi görünmüyor ama çok tehlikeli bir takım. Kendi evinde de seyircisi ile etkili. Gol yemediğimiz için memnunum ama atamadığımız için üzgünüm. Kaybedebilirdik de kazanabilirdik de. Öne geçseydik oyun daha değişik oynanabilirdi. Ama Luyindama ve Marcao'yu da sayarsak Galatasaray forması ile 7 yeni oyuncunun bir arada oynadığı maç oldu. Gelecek günler ve maçlar bizim lehimize olacaktır. 60'dan sonra fiziksel olarak oyunda kalıp oyunu domine etmemiz sevindirici. Deplasmanda yenmek için uğraştık ama yenilmediğimiz için avantajlı şekilde evimize dönüyoruz. Her geçen gün daha iyi olacağız, bugün o mesajı verdik" ifadelerini kullandı.

"BABEL İSTANBUL'DA ATAR, ÖDEŞİRİZ"

Ryan Babel'in kendileri için çok önemli bir isim olduğunu kaydeden Terim, şöyle konuştu: "Babel bizim için çok önemli bir oyuncu. O pozisyonda da üzüldü ve üzüntüyü maç boyunca yaşadı. İlk adamı geçtiğinde düşebilirdi ama gol atmaya gitti, olmadı. Bizim arkadaşlarımız Brugge'yi seyrettiğinde özellikle kanatlar sağ taraftı, bugün Babel var diye çıkmadı. Babel, İstanbul'da atar, ödeşiriz. Muslera, bizim takımımızın kaptanı, özverili, bizim takım için önemli biri. 24 saat evvel gelip 16 saat uçup maça çıkıyor, biz de ona güveniyoruz, o da hakkını veriyor. Bugün de sahanın en iyilerinden biriydi. Bu formu devam edecek."

"BURADA OLMAYANLARLA İLGİLİ KONUŞMAYALIM"

Bugün Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç'un kendisinin aleyhinde söylediği sözlere yanıt veren deneyimli teknik adam, "Maçtan önce öğrendim, hedef buysa. Avrupa'nın en büyük futbol organizasyonunda burada olmayanlarla ilgili konuşmayalım. Sicilin, parayla, nüfusla reklamla doldurulamadığı bir yerdeyiz. Kimin ne dediğine dönünce bakacağız, değerse cevabını vereceğiz. Şimdiye kadar kim aldıysa, yine cevabını veririz. Başka bir yerdeyiz, burada kalalım. Gerekirse cevap vereceğiz hiç kimse merak etmesin" dedi.

"LEMINA DAHA İYİ OLACAK"

Orta sahadaki oyuncuların performanslarını değerlendiren Terim, "Performansları fena değildi ama Belhanda'daki özelikler yok tabii onlarda, onlar daha farklı oyuncular. Belhanda daha değişik bir oyuncu, o takımımızın çok önemli bir oyuncusu. Lemina fiziğini hallettikten sonra daha iyi olacak, Seri daha da iyi olmalı, daha iyi şeyler yapmalı ama iyi mücadele etti. Nzonzi ilk yarı tutuktu ama ikinci yarı daha iyiydi" diye konuştu.

"AVRUPA'DAKİ TEMSİLCİLERİMİZE BAŞARILAR DİLİYORUM"

Çok uzun zamandır bu arenada olduğunu dile getiren Fatih Terim, "Çok yerde oynadık, çok insan gördük ve görmeye devam ediyoruz. Tanınmak, saygı görmek güzel bir şey. Brugge'yi biz de güzel şekilde ağırlayacağız, güzel güzel oynayacağız. Bu arada Avrupa'da mücadele edecek Başakşehir, Beşiktaş ve Trabzonspor'a başarılar diliyorum" diyerek sözlerini noktaladı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

Fatih Terim'in açıklamaları

19.09.2019 - Haber Kodu : 190919001