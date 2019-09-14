Son Dakika Haberleri: Fatih Terim heyecandan yerinde duramadı
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Fatih Terim heyecandan yerinde duramadı

1 saat önce

Süper Lig'in 4. haftasında Kasımpaşa ile sahasında oynayan Galatasaray'da Teknik Direktör Fatih Terim, cezasından dolayı takımının yanında olamadı.

Fatih Terim heyecandan yerinde duramadı, System.String[]

Süper Lig'in 4. haftasında Kasımpaşa ile sahasında oynayan Galatasaray'da Teknik Direktör Fatih Terim, cezasından dolayı takımının yanında olamadı. Terim mücadeleyi locadan takip etti. Cezaları olan yardımcı antrenörler Ümit Davala ile Hasan Şaş da deneyimli teknik adamla birlikte maçı izledi.


Fatih Terim, ligin 3. haftasındaki Kayserispor maçından sonra yaptığı açıklamalardan dolayı ilk önce 4 maç ceza almıştı. Ceza, itirazdan sonra 3 maça düştü. Terim, cezasının ilk maçını Kasımpaşa karşısında çekti.


Öte yandan sarı-kırmızılı taraftarlar tezahüratlarıyla Fatih Terim'e yanlarında olduklarını gösterdi. Deneyimli teknik adam maçın son bölümlerinde epey hareketliydi.

Fatih Terim, Galatasaray, Kasımpaşa, Spor

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 14.09.2019 12:55 
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