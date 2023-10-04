Fatih Terim'i bile geride bıraktı! Okan Buruk'tan eşi benzeri olmayan başarı - Son Dakika

Fatih Terim'i bile geride bıraktı! Okan Buruk'tan eşi benzeri olmayan başarı

Son Güncelleme: 04.10.2023 00:23

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Manchester United'ı Old Trafford'da mağlup ederek tarihe geçti. Buruk, Galatasaray'ın başında Old Trafford'da galibiyet alan ilk teknik direktör oldu.

Manchester United'ı deplasmanda deviren Galatasaray'ın hocası Okan Buruk, Galatasaray'ın başında Old Trafford'da İngiliz devini mağlup eden ilk teknik direktör oldu.

TARİHE GEÇTİ

Galatasary'ın başında başarıdan başarıya koşan 49 yaşındaki başarılı teknik adam, sarı-kırmızılılar adına Old Trafford'da galibiyet alan ilk teknik adam oldu.

UNITED'I 2. KEZ DEVİRDİ

Öte yandan Okan Buruk, Manchester United'ı ikinci kez mağlup etti. Başarılı teknik adam, 2020-2021 sezonunda Başakşehir'de de Manchester United'ı İstanbul'da 2-1 mağlup etmeyi başarmıştı.

Alper Kızıltepe
Alper Kızıltepe
Sondakika.com - Futbol

Manchester United, Galatasaray, Okan Buruk, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Futbol Fatih Terim'i bile geride bıraktı! Okan Buruk'tan eşi benzeri olmayan başarı - Son Dakika


Son Dakika
00:19 Fatih Terim'i bile geride bıraktı! Okan Buruk'tan eşi benzeri olmayan başarı
23:54 Son Dakika: Galatasaray, Şampiyonlar Ligi'nde Manchester United'ı deplasmanda 3-2 yendi
23:51 ABD Temsilciler Meclisi Başkanı görevinden düşürüldü
23:04 Deniz Akkaya ve Haluk Levent arasındaki davada takipsizlik kararı
22:49 Venedik'te katliam gibi otobüs kazası: Çok sayıda ölü var
22:43 Manchester United'ın sevinci 6 dakika sürdü! Wilfried Zaha'dan mükemmel gol
22:25 Fransa, Ermenistan'a askeri teçhizat göndermeyi kabul etti
21:47 Maça damga vurdu! Bruma'nın attığı golü görenler ''Yok artık'' diyor
21:14 Son Dakika! Irak'ın kuzeyine hava harekatı: 16 hedef imha edildi
20:51 Canlı anlatım! Mücadelede yağmur gibi gol var
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 4.10.2023 00:27:11. #1.13#
SON DAKİKA: Fatih Terim'i bile geride bıraktı! Okan Buruk'tan eşi benzeri olmayan başarı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement