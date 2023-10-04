Fatih Terim'i bile geride bıraktı! Okan Buruk'tan eşi benzeri olmayan başarı

Dilan Polat\'a bir şok da İBB\'den

Manchester United'ı deplasmanda deviren Galatasaray'ın hocası Okan Buruk, Galatasaray'ın başında Old Trafford'da İngiliz devini mağlup eden ilk teknik direktör oldu.

TARİHE GEÇTİ

Galatasary'ın başında başarıdan başarıya koşan 49 yaşındaki başarılı teknik adam, sarı-kırmızılılar adına Old Trafford'da galibiyet alan ilk teknik adam oldu.

UNITED'I 2. KEZ DEVİRDİ

Öte yandan Okan Buruk, Manchester United'ı ikinci kez mağlup etti. Başarılı teknik adam, 2020-2021 sezonunda Başakşehir'de de Manchester United'ı İstanbul'da 2-1 mağlup etmeyi başarmıştı.