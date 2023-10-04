Manchester United'ı deplasmanda deviren Galatasaray'ın hocası Okan Buruk, Galatasaray'ın başında Old Trafford'da İngiliz devini mağlup eden ilk teknik direktör oldu.
Galatasary'ın başında başarıdan başarıya koşan 49 yaşındaki başarılı teknik adam, sarı-kırmızılılar adına Old Trafford'da galibiyet alan ilk teknik adam oldu.
Öte yandan Okan Buruk, Manchester United'ı ikinci kez mağlup etti. Başarılı teknik adam, 2020-2021 sezonunda Başakşehir'de de Manchester United'ı İstanbul'da 2-1 mağlup etmeyi başarmıştı.
Son Dakika › Futbol › Fatih Terim'i bile geride bıraktı! Okan Buruk'tan eşi benzeri olmayan başarı - Son Dakika