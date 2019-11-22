Son Dakika › Spor › Fatih Terim ile Arda Turan arasındaki buzlar eridi - Son Dakika Spor
Fatih Terim ile Arda Turan arasındaki buzlar eridi
6 saat önce
Bu karşılaşma öncesi Başakşehir'de maça yedek başlayan Arda Turan, Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'in yanına gitti.
Bu karşılaşma öncesi Başakşehir'de maça yedek başlayan Arda Turan, Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'in yanına gitti.
Fatih Terim ile kucaklaşan Arda Turan, tecrübeli teknik adama başarılar diledi.
Fatih Terim ile Arda Turan'ın arası EURO 2016'da Milli Takım kapında yaşanan sorunla açılmıştı.
Bu görüntü aradaki buzların erdiği şeklinde yorumlandı.
Canlı Bahis kaybına %10'a varan iade sadece Misli.com'da,
Haber Yayın Tarihi: 22.11.2019 09:33
Galatasaraylı taraftarlar Fatih Terim'i istifaya davet etti! Fatih Terim'den Arda Turan açıklaması! Son dakika: Rahmi Turan açıkladı, Muharrem İnce'den cevap gecikmedi: Kanıtlasınlar kendimi Taksim'de yakarım PSG, Lille'i 2-0 mağlup etti