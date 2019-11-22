Son Dakika Haberleri: Fatih Terim ile Arda Turan arasındaki buzlar eridi
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Fatih Terim ile Arda Turan arasındaki buzlar eridi

6 saat önce

Bu karşılaşma öncesi Başakşehir'de maça yedek başlayan Arda Turan, Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'in yanına gitti.

Fatih Terim ile Arda Turan arasındaki buzlar eridi, System.String[]

Bu karşılaşma öncesi Başakşehir'de maça yedek başlayan Arda Turan, Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'in yanına gitti.


Fatih Terim ile kucaklaşan Arda Turan, tecrübeli teknik adama başarılar diledi.


Fatih Terim ile Arda Turan'ın arası EURO 2016'da Milli Takım kapında yaşanan sorunla açılmıştı.


Bu görüntü aradaki buzların erdiği şeklinde yorumlandı.


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Fatih Terim, Başakşehir, Arda Turan, Spor

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 22.11.2019 09:33 
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