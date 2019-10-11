'Fatih Terim ileride G.Saray'a başkan olabilir'
17 dakika önce
Hamzaoğlu, AsistAnaliz'e yaptığı açıklamada "Türkiye'nin en büyük başarılara ulaşmış, yol açmış, örnek olmuş bir futbol adamı, çıtayı çok yükseğe çıkardı.
Hamzaoğlu, AsistAnaliz'e yaptığı açıklamada " Türkiye'nin en büyük başarılara ulaşmış, yol açmış, örnek olmuş bir futbol adamı, çıtayı çok yükseğe çıkardı. Tecrübelerini aktarmalı" dedi. Hamzaoğlu, istenilen sonuçları alamayan takımla ilgili olarak da "Zamana ihtiyacı olan bir ekip çünkü çok geç kuruldu. Transferler bitince hemen başarı bekleniyor. Şu an takım Terim'in istediği gibi değil, takımdan cevap alamamak da sıkıntılı bir durumdur hoca için" ifadelerini kullandı.
Haber Yayın Tarihi: 11.10.2019 08:46
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