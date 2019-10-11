Son Dakika Haberleri: 'Fatih Terim ileride G.Saray'a başkan olabilir'
Son Dakika Spor 'Fatih Terim ileride G.Saray'a başkan olabilir'

'Fatih Terim ileride G.Saray'a başkan olabilir'

17 dakika önce

Hamzaoğlu, AsistAnaliz'e yaptığı açıklamada "Türkiye'nin en büyük başarılara ulaşmış, yol açmış, örnek olmuş bir futbol adamı, çıtayı çok yükseğe çıkardı.

'Fatih Terim ileride G.Saray'a başkan olabilir', System.String[]

Hamzaoğlu, AsistAnaliz'e yaptığı açıklamada " Türkiye'nin en büyük başarılara ulaşmış, yol açmış, örnek olmuş bir futbol adamı, çıtayı çok yükseğe çıkardı. Tecrübelerini aktarmalı" dedi. Hamzaoğlu, istenilen sonuçları alamayan takımla ilgili olarak da "Zamana ihtiyacı olan bir ekip çünkü çok geç kuruldu. Transferler bitince hemen başarı bekleniyor. Şu an takım Terim'in istediği gibi değil, takımdan cevap alamamak da sıkıntılı bir durumdur hoca için" ifadelerini kullandı.


Türkiye, Futbol, Spor

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 11.10.2019 08:46 
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