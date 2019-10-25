Son Dakika Haberleri: Fatih Terim'in 31. Beşiktaş derbisi
Son Dakika Güncel Fatih Terim'in 31. Beşiktaş derbisi

Fatih Terim'in 31. Beşiktaş derbisi

1 saat önce

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, sarı-kırmızılıların başında Beşiktaş ile bugüne kadar 30 kez karşılaştı ve sahadan 12 defa galip ayrıldı.

Fatih Terim'in 31. Beşiktaş derbisi, System.String[]

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, sarı-kırmızılıların başında Beşiktaş ile bugüne kadar 30 kez karşılaştı ve sahadan 12 defa galip ayrıldı. Terim'in öğrencileri 6 mağlubiyet alırken, 12 kez de berabere kaldı.

Süper Lig'de pazar günü deplasmanda Beşiktaş ile karşılaşacak Galatasaray'da Teknik Direktör Fatih Terim'in bu derbilerde galibiyet sayılarından üstünlüğü bulunuyor. Sarı-kırmızılılar, Fatih Terim yönetiminde daha önce siyah-beyazlılar ile lig, Türkiye Kupası, Cumhurbaşkanlığı Kupası ve TSYD Kupası'nda toplam 30 kez karşılaştı. Terim'in öğrencileri 12 defa sahadan galip ayrılırken, 6 kez ise rakibine mağlup oldu. 12 maçta da kazanan taraf çıkmadı.

Fatih Terim'in Beşiktaş'a karşı oynadığı son 5 maçın sonuçları şöyle:

05.05.2019 Galatasaray: 2 - Beşiktaş: 0

02.12.2018 Beşiktaş: 1 - Galatasaray: 0

29.04.2018 Galatasaray: 2 - Beşiktaş: 0

22.09.2013 Beşiktaş: 0 - Galatasaray: 3

26.08.2012 Beşiktaş: 3 - Galatasaray: 3

(İHA)

Galatasaray, Fatih Terim, Beşiktaş, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 25.10.2019 10:40 Kaynak: İHA
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