Son Dakika Haberleri: Fatih Terim'in 45 yıl önce attığı imza
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Fatih Terim'in 45 yıl önce attığı imza

1 saat önce

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, 45 yıl önce ilk kez imza attığı sarı-kırmızılı kulübün kendisini ait ve her daim sorumlu hissettiği bir camia haline geldiğini belirtti.

Fatih Terim'in 45 yıl önce attığı imza, System.String[]
Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, 45 yıl önce ilk kez imza attığı sarı-kırmızılı kulübün kendisini ait ve her daim sorumlu hissettiği bir camia haline geldiğini belirtti.
Terim, sosyal medya hesaplarından yaptığı paylaşımda, Galatasaray'a futbolcu olarak transferinde sarı-kırmızılı kulübün unutulmaz oyuncularından Metin Oktay'ın rolüne değindi.
Babası Talat Terim'in kendisini Metin Oktay'a emanet ettiğini aktaran 65 yaşındaki teknik adam, şu ifadeleri kullandı:
"Metin ağabey Adana'ya gitmiş benim için. Baba ocağımı solumuş, el öpmüş, kendini ve Galatasaray'ı anlatmış. Babam çıkarken 'Evladım sana emanet. Allah utandırmasın. Yolunuz açık olsun.' demiş sadece. O duayla atılan imzadan dile kolay 45 sene geçti. 45 sene evvel bugün Galatasaray'a imzayı atarken aileme ve futbola adanmış bir hayatım vardı. Sonra vazgeçemediğim bir yuvam, unutulmaz anılarım, kendimi ait ve her daim sorumlu hissettiğim bir camiam oldu.
Bana Galatasaraylılığı başarılarımız kadar değerlerimiz diye öğrettiler. Bana camiayı 'Kupalarımız kadar tarihimiz ve kültürümüz.' diye anlattılar. Bana armayı, formayı vazgeçmeyenlerin, inananların, kıymetlerine sahip çıkmayı bilenlerin, hayatını adayanların ödülü diye gösterdiler. İyi ki Galatasaraylıyım diyerek nefes aldığım 45 yıl için babama, emanete gözü gibi bakan Metin ağabeye minnet ve şükranla..."
Haber Yayın Tarihi : 08.07.2019 03:54 Kaynak: AA
Metin Oktay, Galatasaray, Fatih Terim, Adana, Spor
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