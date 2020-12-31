Tahkim'den Fatih Terim'in cezasında indirim - Son Dakika

Tahkim'den Fatih Terim'in cezasında indirim

31.12.2020 16:51
Tahkim'den Fatih Terim'in cezasında indirim, System.String[]

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Tahkim Kurulu, Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK) tarafından 5 resmi müsabakadan men cezasına çarptırılan Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'in cezasını 4 maça indirdi.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Tahkim Kurulu, Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK) tarafından 5 resmi müsabakadan men cezasına çarptırılan Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'in cezasını 4 maça indirdi. Tahkim Kurulu ayrıca Terim'e toplamda verilen 55 bin 500 TL'lik para cezasının ise 42 bin 500 TL'ye indirildiğini açıkladı.

Türkiye Futbol Federasyonu'nun resmi internet sitesinden açıklanan Tahkim Kurulu kararları şu şekilde:

5. E.2020/382 - K.2020/394Galatasaray Sportif Sınai ve Ticaret Yatırım A.Ş.'nin teknik sorumlusu Fatih Terim ile ilgili PFDK'nın 24.12.2020 tarihli E.2020-2021/462 K.2020-2021/575 sayılı kararına itirazı incelendi. Yapılan müzakere neticesinde;Galatasaray Sportif Sınai ve Ticaret Yatırım A.Ş.'nin teknik sorumlusu Fatih Terim'in ihraç öncesi müsabaka hakemine yönelik sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle FDT'nin 36/1-c ve 35/4. maddeleri uyarınca 1 resmi müsabakada soyunma odasına ve yedek kulübesine giriş yasağı ve 13.000,00 TL para cezası ile cezalandırılmasında, sübut, hukuki niteleme ve cezanın tayini bakımından bir isabetsizlik bulunmadığı anlaşıldığından, başvurunun reddi ile cezanın onanmasına, oybirliği ile,İhraç sonrası müsabaka hakemine yönelik sportmenliğe aykırı hareketleri nedeniyle FDT'nin 36/1-c ve 35/4. maddeleri uyarınca 2 resmi müsabakada soyunma odasına ve yedek kulübesine giriş yasağı ve 26.000,00 TL para cezasının; FDT'nin 76.maddesi 2. fıkrasının "Müsabaka görevlilerinin vermiş olduğu raporlar arasında çelişki bulunduğu ve somut olayda hangi raporun maddi gerçekliği yansıttığı tespit edilemediği takdirde, oyun alanındaki fiiller bakımından hakem raporu, oyun alanı dışındaki fiiller bakımından ise temsilci raporu esas alınır." şeklindeki düzenlemesi dikkate alındığında; "Temsilci Raporunda" kullanıldığı belirtilen ifadelerin alt sınırdan uzaklaşmayı gerektirecek nitelikte olmadığı anlaşıldığından cezanın FDT'nin 36/1-c ve 35/4. maddeleri uyarınca 1 resmi müsabakada soyunma odasına ve yedek kulübesine giriş yasağı ve 13.000,00 TL para cezası olarak düzeltilmesine, oybirliği ile,- Tedbire uymama eylemi nedeniyle FDT'nin 50/1-c maddesi uyarınca 2 resmi müsabakada soyunma odasına ve yedek kulübesine giriş yasağı ve 16.500,00 TL para cezası ile cezalandırılmasında, sübut, hukuki niteleme ve cezanın tayini bakımından bir isabetsizlik bulunmadığı anlaşıldığından, başvurunun reddi ile cezanın onanmasına, oybirliği ile,Kurulumuz'un yukarıda yer alan düzeltme kararının nazara alınması neticesinde cezaların birleştirilmesi suretiyle; Galatasaray Sportif Sınai ve Ticaret Yatırım A.Ş.'nin teknik sorumlusu Fatih Terim'in 5 resmi müsabakada soyunma odasına ve yedek kulübesine giriş yasağı ve 55.500,00 TL para cezasının; 4 resmi müsabakada soyunma odasına ve yedek kulübesine giriş yasağı ve 42.500,00 TL para cezası şeklinde düzeltilmesine oybirliği ile6. E.2020/383 - K.2020/395 Gaziantep Futbol Kulübü A.Ş.'nin PFDK'nın 22.12.2020 tarihli E.2020-2021/455 K.2020-2021/562 sayılı kararına itirazı incelendi. Yapılan müzakere neticesinde;Gaziantep Futbol Kulübü A.Ş.'nin kulüp yöneticisinin 1. güvenlik bariyeri dahilinde yayıncı kuruluş haricinde röportaj verilmesinden dolayı Süper Lig ve TFF 1. Lig Yayın Talimatının 8/13. maddesi uyarınca 150.000,00 TL para cezası ile cezalandırılmasında sübut, hukuki niteleme ve cezanın tayini bakımından bir isabetsizlik bulunmadığı anlaşıldığından, başvurunun reddi ile cezanın onanmasına, oybirliği ile,7. E.2020/384 - K.2020/396 Trabzonspor Sportif Yatırım ve Futbol İşletmeciliği Tic. A.Ş.'nin PFDK'nın 24.12.2020 tarihli E.2020-2021/461 K.2020-2021/576 sayılı kararına itirazı incelendi. Yapılan müzakere neticesinde;Trabzonspor Sportif Yatırım ve Futbol İşletmeciliği Tic. A.Ş.'nin protokol tribününde yer alan mensubunun neden olduğu saha olayları nedeniyle FDT'nin 52/2. maddesi uyarınca 24.000,00 TL para cezasının; ihlalin unsurları oluşmadığından cezanın kaldırılmasına, oybirliği ile,8. E.2020/385 - K.2020/397 Hes Kablo Kayseri Spor Kulübü'nün idarecisi Mustafa Tokgöz ile ilgili PFDK'nın 24.12.2020 tarihli E.2020-2021/484 K.2020-2021/581 sayılı kararına itirazı incelendi. Yapılan müzakere neticesinde;

Hes Kablo Kayseri Spor Kulübü'nün idarecisi Mustafa Tokgöz'ün sportmenliğe aykırı açıklamalarda bulunulmasından dolayı FDT'nin 38/3-b maddesi uyarınca 15.000,00 TL para cezasının; ihlalin unsurları oluşmadığından cezanın kaldırılmasına, oybirliği ile, karar verilmiştir.


Futbol Federasyonu, Galatasaray, Fatih Terim, Maç, Spor, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Spor Tahkim'den Fatih Terim'in cezasında indirim - Son Dakika Spor


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