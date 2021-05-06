Fatih Terim'in 67. derbisi - Son Dakika

Fatih Terim'in 67. derbisi

06.05.2021 09:21
Fatih Terim'in 67. derbisi, System.String[]

Süper Lig'in 40. haftasında 8 Mayıs Cumartesi günü Beşiktaş'ı konuk edecek Galatasaray'da Fatih Terim, teknik direktörlük kariyerinde 67. kez derbide görev yapacak.

Süper Lig'in 40. haftasında 8 Mayıs Cumartesi günü Beşiktaş'ı konuk edecek Galatasaray'da Fatih Terim, teknik direktörlük kariyerinde 67. kez derbide görev yapacak.

Galatasaray, tecrübeli teknik adam yönetiminde daha önce Beşiktaş ve Fenerbahçe ile Süper Lig, Türkiye Kupası, TFF Süper Kupa, Cumhurbaşkanlığı Kupası, Türkiye Spor Yazarları Derneği Kupası ve Gurbet Kupası'nda toplam 66 müsabaka oynadı.

Sarı-kırmızılı takımda dördüncü dönemini geçiren 67 yaşındaki Terim, Fenerbahçe ve Beşiktaş ile yapılan bu karşılaşmalarda 24 galibiyet, 25 beraberlik ve 17 mağlubiyet gördü.

Beşiktaş karşısında 33 derbi

Galatasaray, Fatih Terim yönetiminde Beşiktaş ile daha önce 33 maçta karşı karşıya geldi.

Sarı-kırmızılı takım bu derbilerin 12'sini kazanırken, 13'ünde berabere kaldı, 8'inde ise sahadan mağlubiyetle ayrıldı.

Galatasaray, tecrübeli teknik adam idaresinde Fenerbahçe ile oynadığı 33 derbide ise 12 galibiyet, 12 beraberlik ve 9 mağlubiyet yaşadı.

Fatih Terim ile Sergen Yalçın arasındaki 6. randevu

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim ile Beşiktaş'ı çalıştıran Sergen Yalçın, 6. kez saha kenarında karşı karşıya gelecek.

Sergen Yalçın daha önce Konyaspor, Yeni Malatyaspor, Aytemiz Alanyaspor ve Beşiktaş'ın başında, Terim yönetimindeki Galatasaray'a karşı 5 maça çıktı.

Galatasaray, tamamı Süper Lig'de oynanan bu maçların birini kazanırken, üçünde berabere kaldı ve birini kaybetti.

Sergen Yalçın'ın derbi mağlubiyeti yok

Beşiktaş, Sergen Yalçın yönetiminde oynadığı 5 derbide de mağlubiyet yaşamadı.

Sergen Yalçın yönetiminde daha önce Galatasaray ile oynadığı 2 derbide bir galibiyet ve bir beraberlik alan Beşiktaş, Fenerbahçe ile yaptığı 3 karşılaşmanın ise ikisini kazandı ve birinde berabere kaldı.

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Kaynak: AA

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