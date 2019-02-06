Fatih Terim'in Acı Günü

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'in babası Talat Terim, hayatını kaybetti.

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'in babası Talat Terim, hayatını kaybetti. Bir süredir Adana'da bir hastanede yoğum bakım servisinde tedavi altında tutulan Talat Terim 94 yaşındaydı.



Acı haber üzerine Galatasaray Kulübü de bir açıklama yaptı. Açıklamada, "Teknik direktörümüz Sayın Fatih Terim'in babası Talat Terim'in vefatını derin bir üzüntüyle öğrenmiş bulunuyoruz. Merhum Talat Terim'e Allah'tan rahmet, Sayın Hocamız Fatih Terim'e ve Terim Ailesi'nin tüm mensuplarına başsağlığı ve sabırlar dileriz" ifadeleri yer aldı.



(İHA)

Son Dakika » Güncel » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: İHA

Türkiye'nin Günlerce Konuştuğu Çilem Doğan, Ölen Leyla Sönmez'i Ameliyattan Önce Uyardığını Söyledi

Yasmin Erbil'den Babasının Sağlık Durumu Hakkında Açıklama!

Galatasaray'da Emre Akbaba, Hatayspor Maçının Kadrosuna Dahil Edildi

Son Dakika! Fatih Terim'in Babası Hayatını Kaybetti