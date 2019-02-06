Son Dakika Haberleri: Fatih Terim'in Acı Günü

Fatih Terim'in Acı Günü

12 dakika önce

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'in babası Talat Terim, hayatını kaybetti.

Fatih Terim'in Acı Günü, System.String[]
Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'in babası Talat Terim, hayatını kaybetti. Bir süredir Adana'da bir hastanede yoğum bakım servisinde tedavi altında tutulan Talat Terim 94 yaşındaydı.

Acı haber üzerine Galatasaray Kulübü de bir açıklama yaptı. Açıklamada, "Teknik direktörümüz Sayın Fatih Terim'in babası Talat Terim'in vefatını derin bir üzüntüyle öğrenmiş bulunuyoruz. Merhum Talat Terim'e Allah'tan rahmet, Sayın Hocamız Fatih Terim'e ve Terim Ailesi'nin tüm mensuplarına başsağlığı ve sabırlar dileriz" ifadeleri yer aldı.

(İHA)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 06.02.2019 10:11 Kaynak: İHA

Galatasaray, Adana, Fatih Terim, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Türkiye'nin Günlerce Konuştuğu Çilem Doğan, Ölen Leyla Sönmez'i Ameliyattan Önce Uyardığını Söyledi Yasmin Erbil'den Babasının Sağlık Durumu Hakkında Açıklama!

Galatasaray'da Emre Akbaba, Hatayspor Maçının Kadrosuna Dahil Edildi Son Dakika! Fatih Terim'in Babası Hayatını Kaybetti
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 6.2.2019 10:23:08. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Fatih Terim'in Acı Günü
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]