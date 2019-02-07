Fatih Terim'in Acı Günü
1 saat önce
- Fatih Terim'in acı günüADANA - Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'in babası Talat Terim, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.
- Fatih Terim
'in acı günü
ADANA - Galatasaray
Teknik Direktörü Fatih Terim'in babası Talat Terim, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Acıbadem Adana
Hastanesi Direktörü ve Başhekimi Prof. Dr. Bülent Soyupak, bir süredir genel durum bozukluğu sebebiyle sağlığı takibe alınan ve yoğun bakım ünitesinde tedavi gören Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'in babası Talat Terim'in vefatıyla ilgili yaptığı açıklamada, "Fatih Terim'in babası Talat Terim, bir süredir genel durum bozukluğu sebebiyle hastanemizde izleniyordu. Kendisini bu sabah saat 8.50'de kaybettik. Kendisine Allah'tan rahmet, ailesine ve tüm sevenlerine baş sağlığı diliyoruz" dedi.
Terim'in yakınları da hastaneye gelmeye başladı. Fatih Terim, pazar günü babasının rahatsızlığı nedeniyle özel uçakla Adana'ya gelerek hastanede yoğun bakımda tedavi gören babası Talat Terim'i ziyaret etmişti.
Fatih Terim ve ailesinin haberi aldıktan sonra bugün Adana'ya geleceği öğrenildi.
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Haber Yayın Tarihi : 07.02.2019 12:21 Kaynak: İHA
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