Fatih Terim'in ardından Yusuf Günay da taburcu edildi

Galatasaray Kulübü Başkan Yardımcısı Yusuf Günay, tedavi sürecinin tamamlanmasının ardından taburcu olduğunu açıkladı.

Galatasaray'da iyi haberler arka arkaya geliyor. Teknik direktör Fatih Terim'in ardından başkan yardımcısı Yusuf Günay da tedavi gördüğü hastaneden taburcu edildi. Yusuf Günay, Fatih Terim'in koronavirüs testlerinin pozitif çıkmasının ardından 24 Mart'ta test yaptırmak için hastaneye gitmiş ve testlerinin pozitif çıkmasının ardından tedavi altına alınmıştı.

Günay, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, "Bir hafta süren tedavi sürecim başarıyla tamamlanarak an itibariyle taburcu oldum. Ulus Liv Hospital doktorları ile sağlık personeline ve şifa dileklerini ileten herkese şükranlarımı sunuyor, tüm hastalarımıza Allah'tan acil şifalar diliyorum" dedi.

ALBAYRAK'IN TEDAVİSİ SÜRÜYOR

Öte yandan 18 Mart'ta hastaneye yatan ve 13 gündür kontrol altında tutulan Galatasaray Kulübü İkinci Başkanı Abdurrahim Albayrak 'ın ise tedavisinin sürdüğü belirtildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-Yusuf Günay'ın hastaneye geliş görüntüleri