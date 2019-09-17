Son Dakika Haberleri: Fatih Terim'in Avrupa karnesi
Son Dakika Güncel Haber

Fatih Terim'in Avrupa karnesi

1 saat önce

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Club Brugge karşılaşması ile birlikte sarı-kırmızılıların başında Avrupa kupalarındaki 73. maçına çıkacak.

Fatih Terim'in Avrupa karnesi, System.String[]

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Club Brugge karşılaşması ile birlikte sarı-kırmızılıların başında Avrupa kupalarındaki 73. maçına çıkacak. Terim yönetimindeki Aslan, Avrupa arenasında 30 galibiyet, 27 mağlubiyet ve 15 beraberlik aldı.

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu ilk maçında yarın akşam deplasmanda Belçika ekibi Club Brugge ile mücadele edecek. Teknik Direktör Fatih Terim yönetimindeki Galatasaray, bugüne kadar Avrupa kupalarında 72 maça çıktı. Söz konusu müsabakalarda sarı-kırmızılılar, 30 kez rakiplerini mağlup ederken, 27 kez de sahadan üzgün ayrıldı. 15 müsabakada ise kazanan taraf çıkmadı.

ŞAMPİYONLAR LİGİ'NDEKİ 48. MAÇ

66 yaşındaki teknik adam, Club Brugge maçı ile birlikte Şampiyonlar Ligi'nde 48. kez sahne alacak. Terimli Galatasaray 14 galibiyet elde ederken, 24 kez de rakiplerine mağlup oldu. Geride kalan 9 mücadelede ise kazanan taraf çıkmadı.

Galatasaray, Fatih Terim'in çalıştırdığı dönemde kulübün ve Türkiye'nin futbolda ilk Avrupa kupasını müzesine götürdü. Sarı-kırmızılılar, 1999-2000 döneminde finalde İngiliz ekibi Arsenal'i geçerek UEFA Kupası'nı kazandı.

Deneyimli teknik adam, Galatasaray ile 2012-2013 sezonunda UEFA Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek final oynadı ve İspanyol temsilcisi Real Madrid'e elendi.

(İHA)

Fatih Terim, Galatasaray, Club Brugge, Avrupa, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 17.09.2019 10:55 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Selahattin Demirtaş'ın avukatları, tahliye için AİHM'e gidiyor
Faruk Süren'den Emlak Konut itirafı: Beceremedik Galatasaray'ın Avrupa maçlarından sponsoru THY oldu Doktorun evinde ölü bulunan Ayşe'nin kanında 7 farklı ilaç bulundu

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 17.9.2019 12:52:45. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Fatih Terim'in Avrupa karnesi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]