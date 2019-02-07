Son Dakika Haberleri: Fatih Terim'in Babası Son Yolculuğa Uğurlanıyor

Fatih Terim'in Babası Son Yolculuğa Uğurlanıyor

9 dakika önce

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'in 94 yaşında vefat eden babası Talat Terim'in cenazesi, helallik alınmasının ardından törenin yapılacağı Adana Asri Mezarlığı'na götürüldü.

Fatih Terim'in Babası Son Yolculuğa Uğurlanıyor, System.String[]
Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'in 94 yaşında vefat eden babası Talat Terim'in cenazesi, helallik alınmasının ardından törenin yapılacağı Adana Asri Mezarlığı'na götürüldü.

Bir süredir genel durum bozukluğu nedeniyle tedavi gördüğü Acıbadem Adana Hastanesinde dün hayatını kaybeden Talat Terim'in cenazesi, oğlu Fatih Terim ve yakınları tarafından morgdan alındı.

Talat Terim'in cenazesi, merkez Seyhan ilçesi Kurtuluş Mahallesi'ndeki evinin önüne getirilerek burada helallik alındı, dua edildi.

Fatih Terim, annesi Nuriye Terim'e sarılarak teselli etti.

Daha sonra Terim'in de bindiği cenaze aracı, Adana Asri Mezarlığı'na hareket etti.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 07.02.2019 12:18 Kaynak: AA

Acıbadem, Adana, Fatih Terim, Güncel
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