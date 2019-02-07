Son Dakika Haberleri: Fatih Terim'in babası son yolculuğuna uğurlandı

Fatih Terim'in babası son yolculuğuna uğurlandı

57 dakika önce

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'in babası Talat Terim'in cenazesi Adana'da defnedildi.

Fatih Terim'in babası son yolculuğuna uğurlandı, System.String[]
Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'in babası Talat Terim'in cenazesi Adana'da defnedildi.
Kaynak: Dunya.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 07.02.2019 02:50 

Adana, Fatih Terim, Ekonomi
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