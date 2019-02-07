Fatih Terim'in babası son yolculuğuna uğurlandı
57 dakika önce
Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'in babası Talat Terim'in cenazesi Adana'da defnedildi.
Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'in babası Talat Terim'in cenazesi Adana'da defnedildi.
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Haber Yayın Tarihi : 07.02.2019 02:50
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Fatih Terim'in Babası Talat Terim, Son Yolculuğuna Uğurlandı
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