Fatih Terim'in Babası, Son Yolculuğuna Uğurlanıyor (1)
31 dakika önce
GALATASARAY Teknik Direktörü Fatih Terim'in vefat eden babası Talat Terim'in (93) cenazesi, Adana'da, toprağa verileceği Asri Mezarlık'a götürülmek üzere yola çıkarıldı.
GALATASARAY Teknik Direktörü Fatih Terim'in vefat eden babası Talat Terim'in (93) cenazesi, Adana'da, toprağa verileceği Asri Mezarlık'a götürülmek üzere yola çıkarıldı. Fatih Terim'in de cenaze aracının ön koltuğunda oturduğu görüldü.
Görüntü Dökümü
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Cenaze aracında Talat Terim'in sağlık fotoğrafından detay
Cenaze aracının görüntüsü
Fatih Terim'in cenaze aracına binmesi
Cenaze aracının gidişi
Terim'in araçta görüntüsü
Cinaze konvoyu
Aracın Talal Terim'in evinin önünde durması
Terim'in yakınlarına sarılması
Helallik alınması
SÜRE: 02'20" BOYUT: 258 mb
Haber-Kamera: Akif ÖZDEMİR-Nuri PİR-Eser PAZARBAŞI- Can ÇELİK/ADANA,
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Haber Yayın Tarihi : 07.02.2019 12:03 Kaynak: DHA
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