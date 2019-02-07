Son Dakika Haberleri: Fatih Terim'in Babası, Son Yolculuğuna Uğurlanıyor (1)

Fatih Terim'in Babası, Son Yolculuğuna Uğurlanıyor (1)

31 dakika önce

GALATASARAY Teknik Direktörü Fatih Terim'in vefat eden babası Talat Terim'in (93) cenazesi, Adana'da, toprağa verileceği Asri Mezarlık'a götürülmek üzere yola çıkarıldı.

Fatih Terim'in Babası, Son Yolculuğuna Uğurlanıyor (1), System.String[]
GALATASARAY Teknik Direktörü Fatih Terim'in vefat eden babası Talat Terim'in (93) cenazesi, Adana'da, toprağa verileceği Asri Mezarlık'a götürülmek üzere yola çıkarıldı. Fatih Terim'in de cenaze aracının ön koltuğunda oturduğu görüldü.

Görüntü Dökümü

-------------------------

Cenaze aracında Talat Terim'in sağlık fotoğrafından detay

Cenaze aracının görüntüsü

Fatih Terim'in cenaze aracına binmesi

Cenaze aracının gidişi

Terim'in araçta görüntüsü

Cinaze konvoyu

Aracın Talal Terim'in evinin önünde durması

Terim'in yakınlarına sarılması

Helallik alınması

SÜRE: 02'20" BOYUT: 258 mb

Haber-Kamera: Akif ÖZDEMİR-Nuri PİR-Eser PAZARBAŞI- Can ÇELİK/ADANA,

»  »      Haber Yayın Tarihi : 07.02.2019 12:03 Kaynak: DHA

Adana, Fatih Terim, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Milan'dan Fatih Terim'e Başsağlığı Mesajı Galatasaray ve Hatayspor'dan Talat Terim İçin Pankart

Karısını İnşaat Demiriyle Döven Acımasız Kocanın İlk İfadesi Ortaya Çıktı Adana'da Sazan Balığıyla Yapılan Dolandırıcılığa Güldüren Tepki: Sazan Gibi Düştük
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.2.2019 12:34:27. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Fatih Terim'in Babası, Son Yolculuğuna Uğurlanıyor (1)
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]