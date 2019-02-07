Fatih Terim'in Babası, Son Yolculuğuna Uğurlanıyor (1)
2 saat önce
GALATASARAY Teknik Direktörü Fatih Terim'in vefat eden babası Talat Terim'in (93) cenazesi, Adana'da, toprağa verileceği Asri Mezarlık'a götürülmek üzere yola çıkarıldı.
GALATASARAY Teknik Direktörü Fatih Terim
'in vefat eden babası Talat Terim'in (93) cenazesi, Adana
'da, toprağa verileceği Asri Mezarlık'a götürülmek üzere yola çıkarıldı. Fatih Terim'in de cenaze aracının ön koltuğunda oturduğu görüldü. - Adana
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Haber Yayın Tarihi : 07.02.2019 12:27 Kaynak: DHA
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Fatih Terim'in Babası Talat Terim, Son Yolculuğuna Uğurlandı