Son Dakika Haberleri: Fatih Terim'in Babası, Son Yolculuğuna Uğurlanıyor (1)

Fatih Terim'in Babası, Son Yolculuğuna Uğurlanıyor (1)

2 saat önce

GALATASARAY Teknik Direktörü Fatih Terim'in vefat eden babası Talat Terim'in (93) cenazesi, Adana'da, toprağa verileceği Asri Mezarlık'a götürülmek üzere yola çıkarıldı.

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GALATASARAY Teknik Direktörü Fatih Terim'in vefat eden babası Talat Terim'in (93) cenazesi, Adana'da, toprağa verileceği Asri Mezarlık'a götürülmek üzere yola çıkarıldı. Fatih Terim'in de cenaze aracının ön koltuğunda oturduğu görüldü. - Adana

»  »      Haber Yayın Tarihi : 07.02.2019 12:27 Kaynak: DHA

Adana, Fatih Terim, Güncel
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