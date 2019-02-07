Fatih Terim'in Babası, Son Yolculuğuna Uğurlanıyor (3)
2 saat önce
ASRİ MEZARLIKTA CENAZE TÖRENİGalatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'in dün hayatını kaybeden babası Talat Terim için Yüreğir ilçesindeki Adana Asri Mezarlığı'nda cenaze töreni düzenlendi.
ASRİ MEZARLIKTA CENAZE TÖRENİ Galatasaray
Teknik Direktörü Fatih Terim
'in dün hayatını kaybeden babası Talat Terim için Yüreğir
ilçesindeki Adana
Asri Mezarlığı'nda cenaze töreni düzenlendi. Talat Terim için öğle vakti kılınan cenaze namazına AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik
ve AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Jülide Sarıeroğlu
ile Galatasaray Kulübü Başkanı Mustafa Cengiz
de katıldı. AK Parti'li Çelik ve Sarıeroğlu ile Başkan Cengiz, Terim'e başsağlığı dileğinde bulundu.
DEMİRÖREN MEDYA YÖNETİCİLERİ DE CENAZEDE
Asri mezarlıktaki cenaze törenine Demirören Medya yöneticileri de katılarak, Fatih Terim'i yalnız bırakmadı. Demirören Medya Grubu CEO
'su ve İcra Kurulu Başkanı Mehmet Soysal
, Hürriyet Gazetesi
Genel Yayın Yönetmeni Vahap Munyar
, Milliyet Gazetesi
Genel Yayın Yönetmeni Mete Belovacıklı
ve Posta Gazetesi
Genel Yayın Yönetmeni Emre İskeçeli, cenaze töreninde Terim'e başsağlığı diledi.
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Haber Yayın Tarihi : 07.02.2019 02:02 Kaynak: DHA
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