Son Dakika Haberleri: Fatih Terim'in Babası, Son Yolculuğuna Uğurlanıyor (4)

Fatih Terim'in Babası, Son Yolculuğuna Uğurlanıyor (4)

1 saat önce

MEZARA KENDİSİ KOYDUGalatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'in babası Talat Terim'in cenazesi, kılınan cenaze namazının ardından aile kabristanlığına götürüldü.

Fatih Terim'in Babası, Son Yolculuğuna Uğurlanıyor (4), System.String[]
MEZARA KENDİSİ KOYDU

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'in babası Talat Terim'in cenazesi, kılınan cenaze namazının ardından aile kabristanlığına götürüldü. Fatih Terim, burada hazırlanan mezara inerek, görevliler tarafından indirilen babasının cenazesini aldı. Terim, cenazeyi mezarın içine kendisi bıraktı. Talat Terim'in cenazesi, gözyaşları arasında toprağa verildi. 

»  »      Haber Yayın Tarihi : 07.02.2019 02:28 Kaynak: DHA

Fatih Terim, Güncel
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