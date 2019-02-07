Fatih Terim'in Babası, Son Yolculuğuna Uğurlanıyor (4)
1 saat önce
MEZARA KENDİSİ KOYDUGalatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'in babası Talat Terim'in cenazesi, kılınan cenaze namazının ardından aile kabristanlığına götürüldü.
MEZARA KENDİSİ KOYDU Galatasaray
Teknik Direktörü Fatih Terim
'in babası Talat Terim'in cenazesi, kılınan cenaze namazının ardından aile kabristanlığına götürüldü. Fatih Terim, burada hazırlanan mezara inerek, görevliler tarafından indirilen babasının cenazesini aldı. Terim, cenazeyi mezarın içine kendisi bıraktı. Talat Terim'in cenazesi, gözyaşları arasında toprağa verildi.
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Haber Yayın Tarihi : 07.02.2019 02:28 Kaynak: DHA
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