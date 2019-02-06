Son Dakika Haberleri: Fatih Terim'in Babası Talat Terim Hayatını Kaybetti

Fatih Terim'in Babası Talat Terim Hayatını Kaybetti

8 dakika önce

Fatih Terim'in babası Talat Terim hayatını kaybettiADANA - Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'in babası Talat Terim, Adana'da tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Fatih Terim'in babası Talat Terim hayatını kaybetti

ADANA - Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'in babası Talat Terim, Adana'da tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 06.02.2019 10:15 Kaynak: İHA

Adana, Fatih Terim, Genel
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