Fatih Terim'in Babası Talat Terim'in Mezarı Sarı-kırmızı Çiçeklerle Donatıldı
1 saat önce
GALATASARAY Teknik Direktörü Fatih Terim'in babası Talat Terim'in mezarı, sarı ve kırmızı çiçeklerle donatıldı.
GALATASARAY Teknik Direktörü Fatih Terim'in babası Talat Terim'in mezarı, sarı ve kırmızı çiçeklerle donatıldı.
Genel ritim bozukluğu nedeniyle 2 gün önce tedavi gördüğü özel hastanede hayatını kaybeden Talat Terim'in (94) cenazesi, dün çok sayıda vatandaşın katılımıyla Adana Asri Mezarlığı'nda annesi Emine Terim'in cenazesinin yanına defnedildi. Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim de bu sabah babasının mezarına çiçek bıraktı.
Bu arada Talat Terim'in mezarının sarı ve kırmızı çiçeklerle donatıldığı görüldü. Bazı vatandaşlar, sarı ve kırmızı renkli çelengin de yakınlarında bulunduğu Talat Terim'in mezarının başında dua etti.
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ
Cenaze görüntüleri arşiv
Mezarlıktan detaylar
Çelenkler
Mezarlıkta dua edenler
- Adana
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Haber Yayın Tarihi : 08.02.2019 01:38 Kaynak: DHA
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