Son Dakika Haberleri: Fatih Terim'in Babası Talat Terim'in Mezarı Sarı-kırmızı Çiçeklerle Donatıldı

Fatih Terim'in Babası Talat Terim'in Mezarı Sarı-kırmızı Çiçeklerle Donatıldı

2 saat önce

GALATASARAY Teknik Direktörü Fatih Terim'in babası Talat Terim'in mezarı, sarı ve kırmızı çiçeklerle donatıldı.

Fatih Terim'in Babası Talat Terim'in Mezarı Sarı-kırmızı Çiçeklerle Donatıldı, System.String[]


GALATASARAY Teknik Direktörü Fatih Terim'in babası Talat Terim'in mezarı, sarı ve kırmızı çiçeklerle donatıldı.

Genel ritim bozukluğu nedeniyle 2 gün önce tedavi gördüğü özel hastanede hayatını kaybeden Talat Terim'in (94) cenazesi, dün çok sayıda vatandaşın katılımıyla Adana Asri Mezarlığı'nda annesi Emine Terim'in cenazesinin yanına defnedildi. Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim de bu sabah babasının mezarına çiçek bıraktı.

Bu arada Talat Terim'in mezarının sarı ve kırmızı çiçeklerle donatıldığı görüldü. Bazı vatandaşlar, sarı ve kırmızı renkli çelengin de yakınlarında bulunduğu Talat Terim'in mezarının başında dua etti. - Pazarbaşıadana

»  »      Haber Yayın Tarihi : 08.02.2019 04:01 Kaynak: DHA

Fatih Terim, Spor
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