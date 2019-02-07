Son Dakika Haberleri: Fatih Terim'in Babası Talat Terim Son Yolculuğuna Uğurlanıyor (2)

Fatih Terim'in Babası Talat Terim Son Yolculuğuna Uğurlanıyor (2)

8 dakika önce

- Talat Terim için helallik alınması Talat Terim'in cenaze namazının kılınması Talat Terim için dua edilmesi AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'in konuşması Fatih Terim'in babasının tabutunu omuzlaması ADANA - 94 yaşında yaşamını yitiren Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'in babası Talat Terim...

Fatih Terim'in Babası Talat Terim Son Yolculuğuna Uğurlanıyor (2), System.String[]
- Talat Terim için helallik alınması
Talat Terim'in cenaze namazının kılınması
Talat Terim için dua edilmesi
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'in konuşması
Fatih Terim'in babasının tabutunu omuzlaması ADANA - 94 yaşında yaşamını yitiren Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'in babası Talat Terim son yolculuğuna uğurlanıyor. -2-

»  »      Haber Yayın Tarihi : 07.02.2019 01:51 Kaynak: AA

Ömer Çelik, Fatih Terim, Güncel
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