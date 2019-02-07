Fatih Terim'in Babası Talat Terim Son Yolculuğuna Uğurlanıyor (2)

- Talat Terim için helallik alınması Talat Terim'in cenaze namazının kılınması Talat Terim için dua edilmesi AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'in konuşması Fatih Terim'in babasının tabutunu omuzlaması ADANA - 94 yaşında yaşamını yitiren Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'in babası Talat Terim...

- Talat Terim için helallik alınması

Talat Terim'in cenaze namazının kılınması

Talat Terim için dua edilmesi

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'in konuşması

Fatih Terim'in babasının tabutunu omuzlaması ADANA - 94 yaşında yaşamını yitiren Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'in babası Talat Terim son yolculuğuna uğurlanıyor. -2-

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