Fatih Terim'in Babası Talat Terim Son Yolculuğuna Uğurlanıyor (2)
8 dakika önce
- Talat Terim için helallik alınması Talat Terim'in cenaze namazının kılınması Talat Terim için dua edilmesi AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'in konuşması Fatih Terim'in babasının tabutunu omuzlaması ADANA - 94 yaşında yaşamını yitiren Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'in babası Talat Terim...
- Talat Terim için helallik alınması
Talat Terim'in cenaze namazının kılınması
Talat Terim için dua edilmesi
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'in konuşması
Fatih Terim'in babasının tabutunu omuzlaması ADANA - 94 yaşında yaşamını yitiren Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'in babası Talat Terim son yolculuğuna uğurlanıyor. -2-
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Haber Yayın Tarihi : 07.02.2019 01:51 Kaynak: AA
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