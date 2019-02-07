Fatih Terim'in Babası Talat Terim Son Yolculuğuna Uğurlanıyor - Drone Görüntüleri
37 dakika önce
- Cenaze töreninden drone görüntüleri ADANA - 94 yaşında yaşamını yitiren Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'in babası Talat Terim son yolculuğuna uğurlanıyor.
- Cenaze töreninden drone görüntüleri ADANA - 94 yaşında yaşamını yitiren Galatasaray
Teknik Direktörü Fatih Terim
'in babası Talat Terim son yolculuğuna uğurlanıyor. -4-
Son Dakika
» Spor
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 07.02.2019 03:05 Kaynak: AA
Milan'dan Fatih Terim'e Başsağlığı Mesajı
Galatasaray ve Hatayspor'dan Talat Terim İçin Pankart
Fatih Terim'in Babası Talat Terim, Son Yolculuğuna Uğurlandı
Bafetimbi Gomis'den Fatih Terim'e: Kalbim Seninle Baba