Son Dakika Haberleri: Fatih Terim'in Babası Talat Terim Son Yolculuğuna Uğurlanıyor - Drone Görüntüleri

Fatih Terim'in Babası Talat Terim Son Yolculuğuna Uğurlanıyor - Drone Görüntüleri

37 dakika önce

- Cenaze töreninden drone görüntüleri ADANA - 94 yaşında yaşamını yitiren Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'in babası Talat Terim son yolculuğuna uğurlanıyor.

- Cenaze töreninden drone görüntüleri ADANA - 94 yaşında yaşamını yitiren Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'in babası Talat Terim son yolculuğuna uğurlanıyor. -4-

»  »      Haber Yayın Tarihi : 07.02.2019 03:05 Kaynak: AA

Fatih Terim, Spor
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