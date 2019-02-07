Son Dakika Haberleri: Fatih Terim'in Babası Talat Terim Son Yolculuğuna Uğurlanıyor (3)

Fatih Terim'in Babası Talat Terim Son Yolculuğuna Uğurlanıyor (3)

52 dakika önce

- Cenazeden detay görüntüler ADANA - 94 yaşında yaşamını yitiren Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'in babası Talat Terim son yolculuğuna uğurlanıyor.

- Cenazeden detay görüntüler ADANA - 94 yaşında yaşamını yitiren Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'in babası Talat Terim son yolculuğuna uğurlanıyor. -3-

»  »      Haber Yayın Tarihi : 07.02.2019 03:16 Kaynak: AA

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