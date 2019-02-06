Son Dakika Haberleri: Fatih Terim'in Babası Talat Terim Yaşamını Yitirdi - 2

Fatih Terim'in Babası Talat Terim Yaşamını Yitirdi - 2

1 saat önce

GALATASARAY Teknik Direktörü Fatih Terim'in babası Talat Terim (93), Adana'da tedavi gördüğü hastanede bu sabah yaşamını yitirdi.

Fatih Terim'in Babası Talat Terim Yaşamını Yitirdi - 2, System.String[]


GALATASARAY Teknik Direktörü Fatih Terim'in babası Talat Terim (93), Adana'da tedavi gördüğü hastanede bu sabah yaşamını yitirdi.

Adana'da yaşlılığa bağlı rahatsızlıkları bulunan 3 çocuk babası Talat Terim, 10 gün önce hastaneye kaldırıldı. Galatasaray'ın hafta sonu Aytemiz Alanyaspor ile 1- 1 berabere kaldığı maçtan sonra Adana'ya gelen Fatih Terim, babasını ziyaret edip son durumu hakkında doktorlardan bilgi aldı. Yoğun bakımda tedavisi süren Talat Terim, bugün saat 08.50'de doktorların tüm müdahalesine karşın kurtarılamadı. Galatasaray'ın bugün Ziraat Türkiye Kupası'nda Hatayspor ile oynayacağı karşılaşmaya hazırlanan Fatih Terim de babasının vefat haberini alınca Adana'ya gelmek için yola çıktı.

Talat Terim'in yaşamını yitirdiğini öğrenen yakınları da hastaneye akın etti. Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Hüseyin Sözlü de hastaneye gelerek Terim'in yakınlarına başsağlığı diledi.

Acıbadem Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Bülent Soyupak, Talat Terim'in saat 08.50'de yaşamını yitirdiğini söyledi. Soyupak, Kendisi bir süredir genel durum bozukluğu nedeniyle hastanemizde izleniyordu. Bu sabah saat 08.50'de Terim'i kaybettik dedi.

GALATASARAY'DAN AÇIKLAMA

Galatasaray Kulübü de Talat Terim'in ölümünün ardından internet sitesinden açıklama yaptı. Açıklamada şu ifadelere kullanıldı

Teknik direktörümüz Sayın Fatih Terim'in babası Talat Terim'in vefatını derin bir üzüntüyle öğrenmiş bulunuyoruz. Merhum Talat Terim'e Allah'tan rahmet, Sayın Hocamız Fatih Terim'e ve Terim Ailesi'nin tüm mensuplarına başsağlığı ve sabırlar dileriz.

Talat Terim'in Adana Asri Mezarlık'ta toprağa verilmesi bekleniyor. - Pazarbaşıadana

»  »      Haber Yayın Tarihi : 06.02.2019 12:03 Kaynak: DHA

Galatasaray, Sabah, Adana, Fatih Terim, Spor
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'in Babası Hayatını Kaybetti Cani Kocası Tarafından İnşaat Demiriyle Dövülen Kadın "Merdivenden Düştüm" Dedi

Yaşlı Kadın, Abdest Alırken Lağım Çukuruna Düştü Babasını Kaybeden Fatih Terim, Hastaneye Geldi
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 6.2.2019 13:57:35. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Fatih Terim'in Babası Talat Terim Yaşamını Yitirdi - 2
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]