Fatih Terim'in Babası Talat Terim Yaşamını Yitirdi (3) (Terimin Hastaneye Gelişi)
16 dakika önce
FATİH TERİM ADANA'YA GELDİGalatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, babası Talat Terim'in vefatı nedeniyle Adana'ya geldi.
FATİH TERİM ADANA'YA GELDİ
Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, babası Talat Terim'in vefatı nedeniyle Adana'ya geldi.
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Haber Yayın Tarihi : 06.02.2019 01:13 Kaynak: DHA
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Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'in Babası Hayatını Kaybetti
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