Son Dakika Haberleri: Fatih Terim'in Babası Talat Terim Yaşamını Yitirdi (3) (Terimin Hastaneye Gelişi)

Fatih Terim'in Babası Talat Terim Yaşamını Yitirdi (3) (Terimin Hastaneye Gelişi)

16 dakika önce

FATİH TERİM ADANA'YA GELDİGalatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, babası Talat Terim'in vefatı nedeniyle Adana'ya geldi.

Fatih Terim'in Babası Talat Terim Yaşamını Yitirdi (3) (Terimin Hastaneye Gelişi), System.String[]
FATİH TERİM ADANA'YA GELDİ

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, babası Talat Terim'in vefatı nedeniyle Adana'ya geldi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 06.02.2019 01:13 Kaynak: DHA

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