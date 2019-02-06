Son Dakika Haberleri: Fatih Terim'in Babası Talat Terim Yaşamını Yitirdi (4)

Fatih Terim'in Babası Talat Terim Yaşamını Yitirdi (4)

1 saat önce

BABA TERİM'İN CENAZESİ YARIN ADANA'DA TOPRAĞA VERİLECEKGalatasaray Kulubü'nün resmi internet sitesinden yapılan açıklamada Fatih Terim'in hayatını kaybeden babası Talat Terim'in yarın öğle namazının ardından toprağa verileceği açıklandı.

Fatih Terim'in Babası Talat Terim Yaşamını Yitirdi (4), System.String[]
BABA TERİM'İN CENAZESİ YARIN ADANA'DA TOPRAĞA VERİLECEK

Galatasaray Kulubü'nün resmi internet sitesinden yapılan açıklamada Fatih Terim'in hayatını kaybeden babası Talat Terim'in yarın öğle namazının ardından toprağa verileceği açıklandı. Açıklamada şöyle denildi:

"Teknik direktörümüz Fatih Terim'in babası merhum Talat Terim'in cenazesi yarın Adana Asri Mezarlık Camii'nde, öğle namazına müteakip kılınacak cenaze namazı sonrası Adana Asri Mezarlığı'na defnedilecektir."

»  »      Haber Yayın Tarihi : 06.02.2019 03:20 Kaynak: DHA

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