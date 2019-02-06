Son Dakika Haberleri: Fatih Terim'in Babası Vefat Etti

Fatih Terim'in Babası Vefat Etti

3 dakika önce

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'in babası Talat Terim, Adana'da tedavi gördüğü hastanede 94 yaşında yaşamını yitirdi.

Fatih Terim'in Babası Vefat Etti, System.String[]
Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'in babası Talat Terim, Adana'da tedavi gördüğü hastanede 94 yaşında yaşamını yitirdi.

Talat Terim, bir süredir tedavi gördüğü Acıbadem Adana Hastanesinde sabah saatlerinde vefat etti.

Acı haberi alan Terim ailesi üzüntü yaşadı.

Teknik direktör Fatih Terim, 2 Şubat Cumartesi günü oynanan Aytemiz Alanyaspor-Galatasaray maçının ardından Adana'ya gelerek babasını hastanede ziyaret etmişti.

Galatasaray Kulübünden başsağlığı mesajı

Galatasaray Kulübünün Twitter hesabından, Terim ailesine başsağlığı dileğinde bulunuldu.

Açıklamada, "Teknik direktörümüz Sayın Fatih Terim'in babası Talat Terim'in vefatını derin bir üzüntüyle öğrenmiş bulunuyoruz. Merhum Talat Terim'e Allah'tan rahmet, Sayın Hocamız Fatih Terim'e ve Terim ailesinin tüm mensuplarına başsağlığı ve sabırlar dileriz." ifadesi kullanıldı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 06.02.2019 10:19 Kaynak: AA

Spor
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