Son Dakika Haberleri: Fatih Terim'in, Babası Yaşamını Yitirdi (1)

Fatih Terim'in, Babası Yaşamını Yitirdi (1)

29 dakika önce

GALATASARAY Teknik Direktörü Fatih Terim'in babası Talat Terim, Adana'da tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.

Fatih Terim'in, Babası Yaşamını Yitirdi (1), System.String[]


GALATASARAY Teknik Direktörü Fatih Terim'in babası Talat Terim, Adana'da tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi. - Adana

»  »      Haber Yayın Tarihi : 06.02.2019 09:59 Kaynak: DHA

Adana, Fatih Terim, Spor
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