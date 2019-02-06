Fatih Terim'in Babası Yaşamını Yitirdi
1 saat önce
GALATASARAY Teknik Direktörü Fatih Terim'in babası Talat Terim, Adana'da tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.
GALATASARAY Teknik Direktörü Fatih Terim
'in babası Talat Terim, Adana
'da tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi. - Özdemiradana
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Haber Yayın Tarihi : 06.02.2019 10:55 Kaynak: DHA
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Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'in Babası Hayatını Kaybetti
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