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Fatih Terim'in, Babası Yaşamını Yitirdi (Geniş Haber)

1 saat önce

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'in Adana'da hastanede tedavi gören babası 93 yaşındaki Talat Terim, bu sabah yaşamını yitirdi.

Fatih Terim'in, Babası Yaşamını Yitirdi (Geniş Haber), System.String[]
Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'in Adana'da hastanede tedavi gören babası 93 yaşındaki Talat Terim, bu sabah yaşamını yitirdi.

Yaşlılığa bağlı olarak  hastalıkları bulunan 3 çocuk babası Talat Terim, rahatsızlığı artınca 10 gün önce Adana Acıbadem Hastanesi'nde yoğun bakıma alındı. Galatasaray'ın Alanyaspor ile 1-1 berabere kaldığı maçtan sonra Adana'ya gelen Fatih Terim, babası ziyaret edip son durumu hakkında doktorlardan bilgi aldı. Yoğun bakımda tedavisi süren Talat Terim, bugün saat 08.50'de yapılan müdahaleye rağmen yaşama veda etti.  Galatasaray'ın bugün Ziraat Türkiye Kupası'nda Hatayspor ile oynayacağı karşılaşmaya hazırlanan Fatih Terim de acı haberi alınca Adana'ya hareket etti.

Talat Terim'in bir süredir tedavi gördüğü Acıbadem Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Bülent Soyupak,  Terim'in saat  08.50'de yaşamını yitirdiğini söyledi. Soyupak, "Kendisi bir süredir genel durum bozukluğu nedeniyle hastanemizde izleniyordu. Kendisini bu sabah saat 08.50'de kaybettik" dedi.

GALATASARAY'DAN AÇIKLAMA

Galatasaray Kulübü ise Talat Terim'in ölümünün ardından internet sitesinden açıklama yaptı. Açıklama şöyle; "Teknik direktörümüz Sayın Fatih Terim'in babası Talat Terim'in vefatını derin bir üzüntüyle öğrenmiş bulunuyoruz. Merhum Talat Terim'e Allah'tan rahmet, Sayın Hocamız Fatih Terim'e ve Terim Ailesi'nin tüm mensuplarına başsağlığı ve sabırlar dileriz."

Talat Terim'in yaşamını kaybettiğini duyulması üzerine çok sayıda çok sayıda yakını ve hastaneye akın etti. Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Hüseyin Sözlü de hastaneye gelerek Terim'in yakınlarına başsağlığı diledi.

Talat Terim'in Adana Asri Mezarlık'ta toprağa verilmesi bekleniyor.

Görüntü Dökümü

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DHA Muhabiri Nuri Pir'in anonsu

Hastaneden genel detaylar 

Hastanede bekleyen Fatih Terim'in yakınları

SÜRE: 00'48" - BOYUT: 90.1 MB

Haber-Kamera: Akif ÖZDEMİR- Nuri PİR- Eser PAZARBAŞI/ADANA,

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»  »      Haber Yayın Tarihi : 06.02.2019 10:53 Kaynak: DHA

Galatasaray, Sabah, Adana, Fatih Terim, Spor
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