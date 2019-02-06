Son Dakika Haberleri: Fatih Terim'in Babasının Vefatı

Fatih Terim'in Babasının Vefatı

1 saat önce

MKE Ankaragücü Kulübü, Adana'da tedavi gördüğü hastanede 94 yaşında hayatını kaybeden Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'in babası Talat Terim için başsağlığı mesajı yayımladı.

Fatih Terim'in Babasının Vefatı, System.String[]
MKE Ankaragücü Kulübü, Adana'da tedavi gördüğü hastanede 94 yaşında hayatını kaybeden Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'in babası Talat Terim için başsağlığı mesajı yayımladı.

Kulübün resmi sosyal medya hesabında yayımlanan mesajda, "Eski teknik direktörlerimizden Fatih Terim'in değerli babası Talat Terim'in vefatını derin bir üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız. Merhum Talat Terim'e Allah'tan rahmet, Fatih Terim ve ailesine başsağlığı dileriz." ifadeleri kullanıldı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 06.02.2019 12:22 Kaynak: AA

MKE Ankaragücü, Adana, Fatih Terim, Spor
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