Fatih Terim'in Babasının Vefatı
1 saat önce
MKE Ankaragücü Kulübü, Adana'da tedavi gördüğü hastanede 94 yaşında hayatını kaybeden Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'in babası Talat Terim için başsağlığı mesajı yayımladı.
MKE Ankaragücü
Kulübü, Adana
'da tedavi gördüğü hastanede 94 yaşında hayatını kaybeden Galatasaray
Teknik Direktörü Fatih Terim
'in babası Talat Terim için başsağlığı mesajı yayımladı.
Kulübün resmi sosyal medya hesabında yayımlanan mesajda, "Eski teknik direktörlerimizden Fatih Terim'in değerli babası Talat Terim'in vefatını derin bir üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız. Merhum Talat Terim'e Allah'tan rahmet, Fatih Terim ve ailesine başsağlığı dileriz." ifadeleri kullanıldı.
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Haber Yayın Tarihi : 06.02.2019 12:22 Kaynak: AA
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