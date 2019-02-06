Son Dakika Haberleri: Fatih Terim'in Babasının Vefatı

Fatih Terim'in Babasının Vefatı

1 saat önce

Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Adana Demirspor Kulübü, Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'in babası Talat Terim'in vefatı nedeniyle başsağlığı mesajı yayımladı.

Fatih Terim'in Babasının Vefatı, System.String[]
Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Adana Demirspor Kulübü, Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'in babası Talat Terim'in vefatı nedeniyle başsağlığı mesajı yayımladı.

Terim ailesine başsağlığı dilenen mesajda, şu ifadelere yer verildi:

"Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'in babası Talat Terim'in vefat etmiş olduğunu üzülerek öğrenmiş bulunuyoruz. Merhum Talat Terim'e Allah'tan rahmet, Terim ailesine ve sevenlerine başsağlığı dileriz."

Fatih Terim futbola başladığı yıllarda Adana Demirspor forması giymiş, daha sonra Galatasaray'a transfer olmuştu.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 06.02.2019 05:13 Kaynak: AA

Galatasaray, Adana Demirspor, Fatih Terim, Spor
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