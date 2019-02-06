Fatih Terim'in Babasının Vefatı
1 saat önce
Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Adana Demirspor Kulübü, Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'in babası Talat Terim'in vefatı nedeniyle başsağlığı mesajı yayımladı.
Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Adana Demirspor
Kulübü, Galatasaray
Teknik Direktörü Fatih Terim
'in babası Talat Terim'in vefatı nedeniyle başsağlığı mesajı yayımladı.
Terim ailesine başsağlığı dilenen mesajda, şu ifadelere yer verildi:
"Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'in babası Talat Terim'in vefat etmiş olduğunu üzülerek öğrenmiş bulunuyoruz. Merhum Talat Terim'e Allah'tan rahmet, Terim ailesine ve sevenlerine başsağlığı dileriz."
Fatih Terim futbola başladığı yıllarda Adana Demirspor forması giymiş, daha sonra Galatasaray'a transfer olmuştu.
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Haber Yayın Tarihi : 06.02.2019 05:13 Kaynak: AA
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