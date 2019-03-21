Son Dakika Haberleri: Fatih Terim'in, Çocuk Esirgeme Kurumu'na Bağışladı

Fatih Terim'in, Çocuk Esirgeme Kurumu'na Bağışladı

1 saat önce

Milli Takımlar Direktörlüğü görevine son verilen Fatih Terim'in, "alacağı tazminatı Çocuk Esirgeme Kurumu'na bağış yapma kararını" dava açılmasıyla birlikte verdiği ortaya çıktı.

Fatih Terim'in, Çocuk Esirgeme Kurumu'na Bağışladı, System.String[]

Lig Radyo'da yayınlanan Ayan-Beyan programında Mehmet Ayan'ın sorularını yanıtlayan Terim'in avukatı Rezan Epözdemir, hocanın bağış konusundaki irade beyanının dava dosyasında bulunduğunu açıkladı.

Fatih Terim'in 13 milyon lirayı bulan tazminatını Çocuk Esirgeme Kurumu'na bağışladığını bildiren Avukat Doktor Rezan Epözdemir, konuya ilişkin resmi yazıların gerek ilgili kuruma, gerekse TFF'ye gönderildiğini söyledi…

Terim'in federasyondan aldığı bedelin 'haksız fesih tazminatı olduğunun' altını çizen Avukat Epözdemir, kalan maaş hakkedişi ve yasal faizleri dışında bir paranın sözkonusu olmadığının altını çizdi.

Rezan Epözdemir: "Fatih Terim'in TFF ile sözleşmesinde erken fesih tazminatının ödeneceği hüküm altına alınmıştı. Dolayısıyla bu yargılama sürecinde hocanın başka bir takımda çalışıp çalışmadığının önemi yoktu. Rakam, Terim'in TFF tarafından sözleşmesinin erken fesih edilmesi sonucu hak ettiği tazminat tutarıdır. Mahkemeden çıkan rakam yaklaşık 6 milyon lira. Talebimiz 13 milyon liraydı. Yargıtay'a bu konuda başvurduk, 13 milyon liranın tahsil edilmesini bekliyoruz." dedi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 21.03.2019 03:57 Kaynak: Bültenler

Türkiye Futbol Federasyonu, Çocuk Esirgeme Kurumu, Fatih Terim, Spor
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