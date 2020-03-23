Son Dakika › Spor › Fatih Terim'in corona virüsü testi pozitif çıkınca Beşiktaş... - Son Dakika Spor
Fatih Terim'in corona virüsü testi pozitif çıkınca Beşiktaş...
6 saat önce
Galatasaray'da teknik direktör Fatih Terim'in test sonucu pozitif çıkınca Süper Lig'de ertelenmeden karşılaştığı ezeli rakibi Beşiktaş'ta da panik havası yaşandı.
Galatasaray'da teknik direktör Fatih Terim'in test sonucu pozitif çıkınca Süper Lig'de ertelenmeden karşılaştığı ezeli rakibi Beşiktaş'ta da panik havası yaşandı.
Siyah beyazlı taraftarlar teknik heyet ve oyuncular konusunda endişe yaşarken sosyal medyadan bir an evvel test yapılması yönünde görüşlerini ilettiler
Öte yandan Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın A Spor'a yaptığı açıklamada, "Şu ana kadar bizde herhangi bir bulguya rastlanmadı. Ancak bu olmayacağımız anlamına gelmez. Hepimiz dikkat edelim ve zorunlu olmadıkça evden çıkmayalım." ifadelerini kullandı.
Testi pozitif çıkan Abdurrahim Albayrak'tan mesaj var: Herkese selam
Haber Yayın Tarihi: 23.03.2020 11:54
Son Dakika Galatasaray İdari Menajeri Şükrü Hanedar'dan sert tepki: Hesap vereceksiniz Fatih Terim'in koronavirüse yakalanmasının ardından Sergen Yalçın: Gayet iyiyim evden çıkmıyorum Mustafa Cengiz ve Yusuf Günay, Salı günü koronavirüs testine girecek Herkes bunu paylaşıyor! İşte Fatih Terim'in Beşiktaş maçı sonrası söylediği sözler