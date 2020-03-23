Fatih Terim'in corona virüsü testi pozitif çıkınca Beşiktaş...

Galatasaray'da teknik direktör Fatih Terim'in test sonucu pozitif çıkınca Süper Lig'de ertelenmeden karşılaştığı ezeli rakibi Beşiktaş'ta da panik havası yaşandı.



Siyah beyazlı taraftarlar teknik heyet ve oyuncular konusunda endişe yaşarken sosyal medyadan bir an evvel test yapılması yönünde görüşlerini ilettiler



Öte yandan Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın A Spor'a yaptığı açıklamada, "Şu ana kadar bizde herhangi bir bulguya rastlanmadı. Ancak bu olmayacağımız anlamına gelmez. Hepimiz dikkat edelim ve zorunlu olmadıkça evden çıkmayalım." ifadelerini kullandı.



Testi pozitif çıkan Abdurrahim Albayrak'tan mesaj var: Herkese selam



