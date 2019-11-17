Son Dakika Haberleri: Fatih Terim'in eski gözdesi Samatta, İngiltere yolcusu!
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Fatih Terim'in eski gözdesi Samatta, İngiltere yolcusu!

6 saat önce

Spor Arena Dış Haber | Belçika Ligi ekiplerinden Genk'in Tanzanyalı golcüsü Mbwana Samatta, devre arası transfer döneminde İngiltere'ye gidiyor.

Fatih Terim'in eski gözdesi Samatta, İngiltere yolcusu!, System.String[]

Spor Arena Dış Haber | Belçika Ligi ekiplerinden Genk'in Tanzanyalı golcüsü Mbwana Samatta, devre arası transfer döneminde İngiltere'ye gidiyor.


BBC'nin haberine göre Premier Lig ekiplerinden Newcastle ve West Ham, Ocak ayında Mbwana Samatta'yı kadrolarından görmek istiyor.


SAMATTA OLMAMIŞ, FALCAO ALINMIŞTI


Sezon başında Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'in ısrarla 'alınsın' raporu verdiği 26 yaşındaki forvet, bonservis ücretinin fazla olması nedeniyle alınmamıştı. Sarı kırmızılı ekip, ardından bonservissiz bir şekilde Radamel Falcao'yu kadrosuna katmıştı.

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Spor

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 17.11.2019 05:03 
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