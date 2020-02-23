Fatih Terim'in Fenerbahçe derbisi için son kararı Belhanda ve Falcao! - Son Dakika
Son Dakika Spor Fatih Terim'in Fenerbahçe derbisi için son kararı Belhanda ve Falcao! - Son Dakika Spor

Fatih Terim'in Fenerbahçe derbisi için son kararı Belhanda ve Falcao!

6 saat önce

Spor Arena / Ali Naci KÜÇÜK - Galatasaray'da Lemina'nın sakatlığı üzerine orta sahadaki açığı kapatmak adına gündeme gelen 3'lü defans formülü rafa kalktı.

Fatih Terim'in Fenerbahçe derbisi için son kararı Belhanda ve Falcao!, System.String[]

Spor Arena/ Ali Naci KÜÇÜK - Galatasaray'da Lemina'nın sakatlığı üzerine orta sahadaki açığı kapatmak adına gündeme gelen 3'lü defans formülü rafa kalktı. Teknik direktör Fatih Terim'in, Kadıköy'de takımını haftalardır uyguladığı mevcut sistem, oyun planı ile sahaya süreceği öğrenildi.


DEFANSİF YÖNÜ DAHA GÜÇLÜ


TecrübeLi teknik adamın Lemina'nın yokluğunda önemli bir sürprize imza atarak Belhanda'yı ilk 11'de sahaya süreceği ifade edildi. Fatih Terim defansif ve pres gücü daha güçlü olduğu için Fenerbahçe derbisinde Faslı futbolcuya görev verirken, ikinci yarının formda ismi Emre akbaba'yı takımdan keseceği öğrenildi.


ADEM KULÜBEDE, FALCAO 11'DE


Terim, sakatlığını atlatan Saracchi ile birlikte Mariano'ya da ilk 11'de görev verecek. Geçtiğimiz hafta sol bekte görev alan Ömer Bayram ise derbide Seri ve Belhanda ile orta sahada oynayacak. Hafta boyunca santraforda kimin oynayacağı merak edilirken Fatih Terim'in, Falcao ile adem arasında tercihini Kolombiyalı yıldızdan yana kullanacağı öğrenildi.


Younes Belhanda, Fatih Terim, Fenerbahçe, Falcao, Spor, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 23.02.2020 08:23 
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