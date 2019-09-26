Fatih Terim'in Fenerbahçe karnesi

Fatih Terim, teknik direktörlük kariyerinde Ankaragücü ve Galatasaray'ın başında olmak üzere toplam 33 kez Fenerbahçe ile rakip oldu. Terim, bu maçlarda sarı-lacivertliler karşısında 10 kez galibiyet sevinci yaşarken, 10 kez de mağlubiyet gördü. 13 maç ise berabere sona erdi.



Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, bugüne kadar kariyerinde iki takımla Fenerbahçe'ye karşı rakip oldu. Terim, ilk olarak Ankaragücü'nü çalıştırırken, 31 Ekim 1987'de Süper Lig'de oynanan maçta sarı-lacivertliler ile karşılaştı. Başarılı teknik adam, Galatasaray ile ligde ilk kez ise 8 Eylül 1996'da Fener'e rakip oldu.



Fenerbahçe ile 34. maç



Fatih Terim, kariyerinde Ankaragücü ve Galatasaray'ın başında Fenerbahçe'ye karşı 33 maça çıktı. Söz konusu müsabakalarda Terim'in öğrencileri 10 kez sahadan galip ayrılırken, 10 kez de rakibine mağlup oldu. 13 mücadelede ise kazanan taraf çıkmadı. Terim, Ankaragücü'nü çalıştırırken, sarı-lacivertliler ile 4 kez karşılaştı ve 3 beraberlik, 1 yenilgi aldı.



Galatasaray, Fatih Terim yönetiminde Fenerbahçe ile daha önce 29 derbi mücadelesine çıktı. Sarı-kırmızılılar söz konusu derbilerde 10 kez galip gelirken, 9 kez de mağlup oldu. 10 maç ise beraberlikle sona erdi.



Terim'in 60. derbisi



Galatasaray, Terim ile birlikte Fenerbahçe ve Beşiktaş ile Süper Lig, Türkiye Kupası, TFF Süper Kupa, Cumhurbaşkanlığı Kupası, Türkiye Spor , Son Dakika Spor Haberleri, Spor Son Dakika'>Spor Yazarları Derneği Kupası ve Gurbet Kupası'nda toplam 59 maç oynadı. Deneyimli teknik adam, bu müsabakalarda 22 galibiyet, 15 mağlubiyet ve 22 beraberlik aldı. - İSTANBUL