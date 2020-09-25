Fatih Terim'in Fenerbahçe karnesi - Son Dakika

Fatih Terim'in Fenerbahçe karnesi

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, teknik adamlık kariyerinde Ankaragücü ve sarı-kırmızılılar ile olmak üzere toplam 35 kez Fenerbahçe'ye rakip oldu.

Fatih Terim'in Fenerbahçe karnesi, System.String[]

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, teknik adamlık kariyerinde Ankaragücü ve sarı-kırmızılılar ile olmak üzere toplam 35 kez Fenerbahçe'ye rakip oldu. Terim, sarı-lacivertlileri 11 kez yenerken, 10 defa da mağlup oldu. 14 maç ise berabere sona erdi.

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, bugüne kadar kariyerinde iki takımla Fenerbahçe'ye rakip oldu. Terim, ilk olarak Ankaragücü'nü çalıştırırken, 31 Ekim 1987 yılında Süper Lig'de oynanan maçta sarı-lacivertliler ile karşılaştı. Başarılı teknik adam, Galatasaray ile ise ligde ilk kez 8 Eylül 1996 yılında Fenerbahçe'ye rakip oldu.

FENERBAHÇE İLE 36. MAÇ

Fatih Terim, kariyerinde Ankaragücü ve Galatasaray ile Fenerbahçe'ye karşı 35 maç yaptı. Söz konusu müsabakalarda Terim'in öğrencileri 11 kez sahadan galip ayrılırken, 10 defa da rakibine mağlup oldu. 14 mücadelede ise kazanan taraf çıkmadı. Terim, Ankaragücü'nü çalıştırırken, sarı-lacivertliler ile 4 maç yaptı ve 3 beraberlik, 1 yenilgi aldı.

Galatasaray, Fatih Terim yönetiminde Fenerbahçe ile daha önce 31 derbi mücadelesine çıktı. Sarı-kırmızılılar, söz konusu derbilerde 11 defa galip gelirken, 9 kez de mağlup oldu. 11 karşılaşmada ise berabere kaldı.

TERİM'İN 64. DERBİSİ

Galatasaray, Terim yönetiminde Fenerbahçe ve Beşiktaş ile Süper Lig, Türkiye Kupası, TFF Süper Kupa, Cumhurbaşkanlığı Kupası, Türkiye Spor Yazarları Derneği Kupası ve Gurbet Kupası'nda toplam 63 maç yaptı. Deneyimli teknik adam, bu müsabakalarda 23 galibiyet, 16 mağlubiyet ve 24 beraberlik aldı.

(Oğuzhan Ort/İHA)

Galatasaray, Fatih Terim, Ankaragücü, Fenerbahçe, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 25.09.2020 11:09 - Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Fatih Terim'in Fenerbahçe karnesi - Son Dakika Spor

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