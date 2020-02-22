Fatih Terim'in Fenerbahçe maçı için 3'lü savunma planı! - Son Dakika
Son Dakika Spor Fatih Terim'in Fenerbahçe maçı için 3'lü savunma planı! - Son Dakika Spor

Fatih Terim'in Fenerbahçe maçı için 3'lü savunma planı!

6 saat önce

Fatih Terim'in, Kadıköy'de orta sahadaki açığı kapatmak adına taktik antrenmanlarında üçlü savunma dizilişini denediği ortaya çıktı.

Fatih Terim'in Fenerbahçe maçı için 3'lü savunma planı!, System.String[]

Fatih Terim'in, Kadıköy'de orta sahadaki açığı kapatmak adına taktik antrenmanlarında üçlü savunma dizilişini denediği ortaya çıktı.


Terim'in taktik idmanlarında savunmada Marcao-Ahmet-Donk üçlüsünü bir arada oynatıp orta sahayı da Ömer-Seri-Emre'den oluşturmayı planladığı belirtildi.


Bu durumda Onyekuru maça kulübede başlayacak.


Fatih Terim, Kadıköy, Spor, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 22.02.2020 08:05 
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