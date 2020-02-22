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Fatih Terim'in Fenerbahçe maçı için 3'lü savunma planı!
6 saat önce
Fatih Terim'in, Kadıköy'de orta sahadaki açığı kapatmak adına taktik antrenmanlarında üçlü savunma dizilişini denediği ortaya çıktı.
Fatih Terim'in, Kadıköy'de orta sahadaki açığı kapatmak adına taktik antrenmanlarında üçlü savunma dizilişini denediği ortaya çıktı.
Terim'in taktik idmanlarında savunmada Marcao-Ahmet-Donk üçlüsünü bir arada oynatıp orta sahayı da Ömer-Seri-Emre'den oluşturmayı planladığı belirtildi.
Bu durumda Onyekuru maça kulübede başlayacak.
Haber Yayın Tarihi: 22.02.2020 08:05
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