Fatih Terim'in gözdesi Kenan Karaman

Bu sezon ligin en az gol yiyen takımı olmasına rağmen gol yollarında büyük sıkıntı çeken Galatasaray, Kenan Karaman'ı kadrosuna katmak istiyor.



Teknik direktör Fatih Terim'in hazırladığı rapor doğrultusunda çalışan sarı-kırmızılı ekipte 25 yaşındaki milli yıldız Kenan Karaman için görüşmeler başladı.



Bu sezon kanatlardan beklediği verimi alamayan teknik direktör Fatih Terim, hızlı ve skorer bir kanat oyuncu transferi için yönetime raporunu sundu.



A Milli Takım'ın 2020 Avrupa Şampiyonası Eleme maçlarında gösterdiği başarılı performansla dikkatleri üzerine çeken Kenan Karaman, Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'in listesine girdi.



Sarı-kırmızılı takımın hocası, 25 yaşındaki oyuncuyu gelecek sezonun kadrosunda görmek istediğini yöneticilere iletti.



YILDIZI PARLADI



Bu sezon kanatlarda sıkıntı yaşayan Galatasaray'da yönetimin, Fatih Terim'in Kenan Karaman ile ilgili talebi üzerine görüşmelere başladığı ifade edildi.



Fortuna Düsseldorf ile 2021 yılına kadar sözleşmesi bulunan Kenan'ın Transfermarkt değeri 2.5 milyon euro civarında. Alman ekibiyle bu sezon ligde 8 maça çıkan Kenan, bir kez rakip fileleri havalandırırken, bir de asist yaptı.



Fatih Terim'in kariyerinden kesitler izliyoruz...

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