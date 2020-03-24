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Fatih Terim'in hastanede tedavisi sürüyor
6 saat önce
Korona virüs testi pozitif çıkan Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Beşiktaş Ulus'ta bulunan özel bir hastanede tedavi altına alındı.
Korona virüs testi pozitif çıkan Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Beşiktaş Ulus'ta bulunan özel bir hastanede tedavi altına alındı.
Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, korona virüse yakalandı. Deneyimli çalıştırıcı, testlerinin pozitif çıkmasının ardından Beşiktaş Ulus'ta bulunan özel bir hastanede tedavi altına alındı. Galatasaray Kulüp Doktoru Yener İnce de hastaneye giderek 66 yaşındaki Terim'in durumunu yakından takip ediyor. - İSTANBUL
Haber Yayın Tarihi: 24.03.2020 12:19 Kaynak: İHA
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