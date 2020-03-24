Fatih Terim'in hastanede tedavisi sürüyor - Son Dakika
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Fatih Terim'in hastanede tedavisi sürüyor

26 dakika önce

Fatih Terim'in hastanede tedavisi sürüyor Korona virüs testi pozitif çıkan Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Beşiktaş Ulus'ta bulunan özel bir hastanede tedavi altına alındı.

Fatih Terim'in hastanede tedavisi sürüyor

İSTANBUL - Korona virüs testi pozitif çıkan Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Beşiktaş Ulus'ta bulunan özel bir hastanede tedavi altına alındı.

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, korona virüse yakalandı. Deneyimli çalıştırıcı, testlerinin pozitif çıkmasının ardından Beşiktaş Ulus'ta bulunan özel bir hastanede tedavi altına alındı. Galatasaray Kulüp Doktoru Yener İnce de hastaneye giderek 66 yaşındaki Terim'in durumunu yakından takip ediyor.

Fatih Terim'in hastanede tedavisi sürüyor

Fatih Terim, Beşiktaş, Ulus, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.03.2020 12:40 Kaynak: İHA

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