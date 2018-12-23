Fatih Terim'in İki Maç Cezası Kaldı

Galatasaray Teknik Direktör Fatih Terim, 10 maçlık men cezasının bitmesine iki müsabaka kaldı.

Galatasaray Teknik Direktör Fatih Terim, 10 maçlık men cezasının bitmesine iki müsabaka kaldı.



Spor Toto Süper Lig'in 17. haftasında oynanan Galatasaray- Sivasspor maçında sarı-kırmızılıların teknik patronu Fatih Terim cezası nedeniyle müsabakayı locadan takip etti. Fenerbahçe derbisi sonrasında 10 maç ceza alan Terim, 2 karşılaşma sonra sahadaki yerini alabilecek. Derbiden ceza alan Yardımcı Antrenör Hasan Şaş'ın ise Sivasspor maçıyla 8 maçlık cezasını bitirdi. Terim ile Şaş müsabakayı locadan takip etti.



Sahada ise takımı Yardımcı Antrenörler Ümit Davala ile Levent Şahin yer aldı. - İSTANBUL

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