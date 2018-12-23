Son Dakika Haberleri: Fatih Terim'in İki Maç Cezası Kaldı

Fatih Terim'in İki Maç Cezası Kaldı

13 dakika önce

Galatasaray Teknik Direktör Fatih Terim, 10 maçlık men cezasının bitmesine iki müsabaka kaldı.

Fatih Terim'in İki Maç Cezası Kaldı, System.String[]
Galatasaray Teknik Direktör Fatih Terim, 10 maçlık men cezasının bitmesine iki müsabaka kaldı.

Spor Toto Süper Lig'in 17. haftasında oynanan Galatasaray- Sivasspor maçında sarı-kırmızılıların teknik patronu Fatih Terim cezası nedeniyle müsabakayı locadan takip etti. Fenerbahçe derbisi sonrasında 10 maç ceza alan Terim, 2 karşılaşma sonra sahadaki yerini alabilecek. Derbiden ceza alan Yardımcı Antrenör Hasan Şaş'ın ise Sivasspor maçıyla 8 maçlık cezasını bitirdi. Terim ile Şaş müsabakayı locadan takip etti.

Sahada ise takımı Yardımcı Antrenörler Ümit Davala ile Levent Şahin yer aldı. - İSTANBUL

»  »      Haber Yayın Tarihi : 23.12.2018 09:07 Kaynak: İHA

Galatasaray, Fatih Terim, Spor
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