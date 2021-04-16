Fatih Terim'in kavgalı olduğu Fırat Aydınus, 2,5 yıl sonra Galatasaray maçına atandı - Son Dakika

Fatih Terim'in kavgalı olduğu Fırat Aydınus, 2,5 yıl sonra Galatasaray maçına atandı

16.04.2021 11:40

Merkez Hakem Kurulu, 35. haftanın hakemlerini açıkladı. Fırat Aydınus 2,5 yıl sonra Galatasaray'ın Göztepe ile oynayacağı maça atandı, Fenerbahçe mücadelesinde de Cüneyt Çakır'ın düdük çalacağı bildirildi. 2,5 yıl önce oynanan Galatasaray-Fenerbahçe derbisinde Fırat Aydınus'la büyük gerilim yaşayan Terim, Aydınus'a küfür ettiği gerekçesiyle 10 maç ceza almıştı.

Süper Lig'de 35. haftadaki maçları yönetecek hakemler açıklandı. İlk olarak cuma günkü maçların hakemlerini açıklayan MHK, cumartesi ve pazar günü oynanacak maçların hakemlerini de duyurdu. Göztepe-Galatasaray karşılaşmasını Fırat Aydınus'un, Başakşehir Fenerbahçe maçını ise Cüneyt Çakır'ın yöneteceği açıklandı.

AYDINUS İYİLEŞTİ

Galatasaray'ın Hatayspor maçına atanan ve 2,5 yıl sonra Sarı-Kırmızılı takımın maçında görevlendirilen Fırat Aydınus, koronavirüse yakalanması sebebiyle o karşılaşmayı yönetememişti. Aydınus'un testinin negatife dönmesinin ardından MHK, Aydınus'u Galatasaray maçında görevlendirdi.

49. MAÇINA ÇIKACAK

Fırat Aydınus, 49. kez bir Galatasaray mücadelesinde düdük çalacak. Sarı-Kırmızılılar söz konusu maçlarda 23 galibiyet, 10 beraberlik ve 15 kez mağlubiyet aldı. Bu maçlarda Galatasaraylı oyuncular 107 sarı ve 12 kırmızı, rakip takım oyuncuları ise 121 sarı ve 11 kırmızı kart gördü.

Fatih Terim'in kavgalı olduğu Fırat Aydınus, 2,5 yıl sonra Galatasaray maçına atandı

RAPORUYLA TERİM CEZA ALDI

Fatih Terim ile Fırat Aydınus'un yıldızının barışmadığı biliniyor. Derbide Terim'in sözleriyle ilgili Aydınus'un yazdığı rapor sonrası 10 maç ceza verilmişti. Fırat Aydınus raporunda Terim'in kendisine, "Bu maçı siz bu hale getirdiniz. Bana bak bundan sonra ya sen kalacaksın ya ben. Şimdi çıkıp konuşmazsam Allah kahretsin. Yazıklar olsun sana be. Senin gibi hakemler bu maçların a.... s...." dediğini Hürriyet iddia etmişti.

Fatih Terim'in kavgalı olduğu Fırat Aydınus, 2,5 yıl sonra Galatasaray maçına atandı
35. haftanın hakemleri
Fatih Terim'in kavgalı olduğu Fırat Aydınus, 2,5 yıl sonra Galatasaray maçına atandı

Fırat Aydınus, Galatasaray, Fatih Terim, TFF, Mhk, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Fatih Terim'in kavgalı olduğu Fırat Aydınus, 2,5 yıl sonra Galatasaray maçına atandı - Son Dakika Spor


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