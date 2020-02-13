Fatih Terim'in kayınvalidesi vefat etti - Son Dakika
Son Dakika Spor Fatih Terim'in kayınvalidesi vefat etti - Son Dakika Spor

Fatih Terim'in kayınvalidesi vefat etti

6 saat önce

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'in kayınvalidesi Rezan Meral Aksu vefat etti.

Fatih Terim'in kayınvalidesi vefat etti, System.String[]

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'in kayınvalidesi Rezan Meral Aksu vefat etti.

Sarı-kırmızılı kulüp, Terim'in vefat eden kayınvalidesi Rezan Meral Aksu için başsağlığı mesajı yayımladı.

Kulübün internet sitesinde yer alan mesajda, "Teknik direktörümüz Sayın Fatih Terim'in kayınvalidesi Rezan Meral Aksu'nun vefatını derin bir üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız. Merhume Rezan Meral Aksu'ya Allah'tan rahmet, Sayın hocamız Fatih Terim'e ve ailesine başsağlığı ve sabırlar dileriz." ifadelerine yer verildi.

Rezan Meral Aksu'nun cenazesi, bugün Zincirlikuyu Camisi'nde ikindi vakti kılınacak namazın ardından toprağa verilecek.

Fatih Terim, Aksu, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.02.2020 10:36 Kaynak: AA
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