Fatih Terim'in kızı Buse Terim'den duygulandıran paylaşım - Son Dakika
Son Dakika Güncel Fatih Terim'in kızı Buse Terim'den duygulandıran paylaşım - Son Dakika

Fatih Terim'in kızı Buse Terim'den duygulandıran paylaşım

6 saat önce

Fatih Terim'in kızı Buse Terim Bahçekapılı sosyal medya hesabı üzerinden babasının fotoğrafını paylaşarak, "Güneş açmadı ama sen iyileşince o da açacak.

Fatih Terim'in kızı Buse Terim'den duygulandıran paylaşım, System.String[]

Fatih Terim'in kızı Buse Terim Bahçekapılı sosyal medya hesabı üzerinden babasının fotoğrafını paylaşarak, "Güneş açmadı ama sen iyileşince o da açacak. Sana söz yine baharlar gelecek, sana söz ışık sönmeyecek, sana söz babam hepsi geçecek" ifadelerini kullandı.

Korona virüs teşhisi konularak tedavi altına olan Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'in kızı Buse Terim Bahçekapılı sosyal medya hesabı üzerinden duygulandıran bir paylaşım yaptı. Terim babasının fotoğrafını paylaşarak, Bak yepyeni bir gün doğdu.. Güneş açmadı ama sen iyileşince o da açacak. Sana söz yine baharlar gelecek, sana söz ışık sönmeyecek, sana söz babam hepsi geçecek" ifadelerini kullandı.

(İHA)

Fatih Terim, Buse Terim, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 25.03.2020 10:15 Kaynak: İHA

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