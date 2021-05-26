Fatih Terim'in kızı Merve Bodrum'dan paylaştı, o kareye yorum yağdı

Sarı-Kırmızılı taraftarların çoğunluğu Fatih Terim'in Galatasaray'dan ayrılmasını istemiyor. Başkan Mustafa Cengiz ile şiddetli kavgaya tutuşan Terim, ligdeki son maçın ardından, " Bodrum'a gidiyorum haberiniz olsun, belki ABD yaparım" diyerek Başkan'a son göndermesini yapmıştı. Cengiz de söylemlerinin yanlış anlaşıldığını ve bunların doğru olmadığını ifade etmişti.

DESTEK MESAJI YAĞDI

Deneyimli hocanın kızı Merve Terim Çetin'in paylaştığı fotoğrafa Fatih Terim için destek mesajı yağdı. Taraftarlar, Terim'in takımdan ayrılmaması için 'Bizi bırakma hocam' notu düştü. Galatasaray'daki başkanlık seçiminin ardından Fatih Terim'in de geleceği netleşecek.