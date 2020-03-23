Fatih Terim'in kızından duygusal paylaşım - Son Dakika
Son Dakika Güncel Fatih Terim'in kızından duygusal paylaşım - Son Dakika

Fatih Terim'in kızından duygusal paylaşım

6 saat önce

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'in yeni tip korona virüse yakalandığını açıklamasının ardından kızı Buse Terim Bahçekapılı'dan duygusal bir paylaşım geldi.

Fatih Terim'in kızından duygusal paylaşım, System.String[]

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'in yeni tip korona virüse yakalandığını açıklamasının ardından kızı Buse Terim Bahçekapılı'dan duygusal bir paylaşım geldi. Buse Terim Bahçekapılı, "Nefesim daralıyor ve hayatımın en kötü saniyelerini yaşıyorum. Yaşadığım korku tarifsiz, yanında olamamanın verdiği acı daha tarifsiz" dedi.


Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, korona virüs testinin pozitif çıktığını dile getirdi. Sosyal medya hesabından konuya ilişkin bir açıklama yapan deneyimli çalıştırıcı, "Bugün yapılan test sonuçlarına göre korona virüs sonucum pozitif çıkmıştır. Hastanede emin ellerdeyim. Merak etmeyin. En kısa zamanda haberleşmek üzere" ifadelerini kullandı. Fatih Terim'in kızı Buse Terim Bahçekapılı da sosyal medya hesabı üzerinden duygusal bir paylaşım yaptı. Buse Terim Bahçekapılı, "Çok şey söylemek istiyorum ama kelimeleri seçemiyorum.. Nefesim daralıyor ve hayatımın en kötü saniyelerini yaşıyorum. Yaşadığım korku tarifsiz, yanında olamamanın verdiği acı daha tarifsiz" dedi. Buse Terim Bahçekapılı'nın paylaşımının altına binlerce kişi "Geçmiş olsun" mesajı yazdı. - İSTANBUL

Fatih Terim, Buse Terim, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 23.03.2020 10:54 Kaynak: İHA

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